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«Симулятор прыгания по гаражам» вышел в Steam

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Steam

«Симулятор прыгания по гаражам» появился в сервисе цифровой дистрибуции компьютерных игр Steam. Необычный проект представила российская студия Sovietpunk1991.

Трейлер игры демонстрирует типичный спальный район российского города и крыши гаражей, по которым бегают дети. Основная механика игры — прыжки по гаражным крышам, одна из популярных детских забав в недавнем прошлом.

Разработчики подчеркивают, что проект «отдает дань уважения пост-советской культуре и запечатлевает детство нашего поколения в веках, давая возможность окунуться людям в прошлое и посмотреть на мир нашими глазами».

Проект создан на современном движке Unreal Engine 5 с поддержкой рейтрейсинга и технологии Nanite. В данный момент на него действует скидка 30%, итоговая цена составляет всего 18 рублей.

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Игры #Экшены
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