Тариф «Игровой» открывает доступ к тысячам книг

Тариф «Игровой» от Ростелекома дает абонентам бонус-коды к сервису «Литрес» — библиотеке, где есть сотни тысяч электронных и аудиокниг.

Тариф «Игровой» незаменим, когда нужна высокая скорость интернета. Основные преимущества «Игрового» — скорость до 500 Мбит/с (а в некоторых регионах до 890 Мбит/с) с оптимизированным подключением к игровым серверам и бонусы в популярных играх.

Но кроме этого, абоненту доступна возможность получать бонус-коды для «Литрес». Конечно, купить абонемент можно и напрямую через сайт книжного сервиса или через приложение за 399 рублей в месяц. Но абонент «Игрового» это сделает выгоднее, к тому же будет ежемесячно получать книгу в подарок и скидку 20% на книги вне каталогов. Стоимость подписок зависит от объема каталога и срока действия кодов:

«Базовая» подписка на месяц стоит 299 рублей и дает доступ к 150 тысячам электронных книг

«Аудио» обойдется в 459 рублей в месяц. За эти деньги пользователь сможет получить доступ к 36 тысячам аудиокниг.

«Премиум» дает возможность выбора из 240 тысяч аудиокниг за 459 рублей.

А «Все включено» — это 245 тысяч электронных и 50 тысяч аудиокниг за 549 рублей в месяц.