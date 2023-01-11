Тариф «Игровой» открывает доступ к тысячам книг

Тариф «Игровой» от Ростелекома дает абонентам бонус-коды к сервису «Литрес» — библиотеке, где есть сотни тысяч электронных и аудиокниг.
Тариф «Игровой» незаменим, когда нужна высокая скорость интернета. Основные преимущества «Игрового» — скорость до 500 Мбит/с (а в некоторых регионах до 890 Мбит/с) с оптимизированным подключением к игровым серверам и бонусы в популярных играх.
Но кроме этого, абоненту доступна возможность получать бонус-коды для «Литрес». Конечно, купить абонемент можно и напрямую через сайт книжного сервиса или через приложение за 399 рублей в месяц. Но абонент «Игрового» это сделает выгоднее, к тому же будет ежемесячно получать книгу в подарок и скидку 20% на книги вне каталогов. Стоимость подписок зависит от объема каталога и срока действия кодов:
- «Базовая» подписка на месяц стоит 299 рублей и дает доступ к 150 тысячам электронных книг
- «Аудио» обойдется в 459 рублей в месяц. За эти деньги пользователь сможет получить доступ к 36 тысячам аудиокниг.
- «Премиум» дает возможность выбора из 240 тысяч аудиокниг за 459 рублей.
- А «Все включено» — это 245 тысяч электронных и 50 тысяч аудиокниг за 549 рублей в месяц.
Подключить тариф «Игровой» и получить доступы к библиотеке можно на сайте «Игровой», пройдя авторизацию по номеру телефона. Необходимо в верхнем меню выбрать вкладку «Книги» и выбрать интересующий пакет.