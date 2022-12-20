Подсчитано количество уехавших из России IT-специалистов

Глава Минцифры Максут Шадаев озвучил общую статистику по количеству покинувших страну в 2022 году IT-специалистов — по его словам, из России уехало примерно 10% специалистов отрасли.

«Если брать две волны отъезда IT-специалистов. До 10% сотрудников IT-компаний уехало из страны и не вернулось. Многие вернулись. Но, если в сумме брать, порядка 100 тысяч IT-специалистов находятся за пределами страны», — сказал министр.

Шадаев уточнил, что при этом 80% из них продолжают работать на российские компании в дружественных странах. Он также отметил, что о запрете на удаленную работу покинувших РФ IT-специалистов пока говорить преждевременно.

«Ключевая мера, которую мы предлагаем обсудить, — не вводить жесткое ограничение на возможность удаленной работы для таких сотрудников, потому что это подтолкнет их устраиваться на работу в зарубежные компании», — добавил глава Минцифры.