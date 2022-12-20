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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Минобороны показало подготовку экипажей Т-90М в зоне СВО

Источник:
Sibnet.ru
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Партия современных модернизированных танков Т-90М «Прорыв» поступила на вооружение танковой дивизии Центрального военного округа, сообщает Минобороны России.

Экипажи танков Т-90М совершенствуют навыки огневой подготовки и управления боевой машиной. Инструкторы обучают военнослужащих с учетом современного боевого опыта, говорится в сообщении.

«Танкисты отрабатывают стрельбу по мишеням из штатного вооружения танка различных позиций. Корректировка огня ведется при помощи беспилотных летательных аппаратов», — уточнили в военном ведомстве.

У военнослужащих от Т-90М только положительные эмоции. «Есть система наблюдения, тепловизор, башня «Корд» вращается. Я могу наблюдать за противником, могу переключаться на наводчика, могу стрелять из пушки за командира», — рассказал о возможностях танка командир танкового взвода.

После завершения боевого слаживания танковые экипажи приступят к выполнению боевых задач

Тема: Военная операция на Украине
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