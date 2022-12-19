НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

NASA опубликовало спутниковый снимок Украины без света

Источник:
Sibnet.ru
484 12
Фото: © NASA

Агентство NASA опубликовало спутниковый снимок Земли, на котором видна территория Украины, оставшаяся без света. Это стало результатом массированного удара российской армии по объектам критической инфраструктуры.

Фото было сделано в субботу, 17 декабря, и размещено на сайте проекта «Системные данные NASA и информационная система наблюдения Земли». На изображении видно, что территория Украины находится практически в полной темноте.

Сайт позволяет сравнить снимки, сделанные в разные дни. Так, в предыдущие дни на территории Украине было заметно больше светящихся объектов, тогда как на фото от 17 декабря яркие пятна от населенных пунктов отсутствуют.

ВС РФ 16 декабря нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам на Украине. Минобороны РФ уточнило, что цели удара достигнуты, назначенные объекты поражены.

Еще по теме
Российским космонавтам грозит срочная эвакуация с МКС
Земляне впервые услышали марсианского «пылевого дьявола»
Кораблю «Союз МС-22» грозит перегрев из-за аварии
Испытания многоразовой ступени «Крыло‑СВ» начали в Новосибирске
смотреть все
Наука #Космос #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Финалисты сразились за победу в шоу «Звезды в Африке 3»
Немцы приехали на зимовку в Калининградскую область
Новую позицию США по Крыму посчитали «объявлением войны»
Россия нанесла массированный удар по Украине
Обсуждение (12)
О самом главном
Уловки стриптизерш, или Как мужчины теряют деньги
Как вычислить и нейтрализовать абьюзера на работе
Как перестать думать о человеке
Зодиак подарков: что дарить мужчинам по гороскопу
Сны с четверга на пятницу: сбываются или нет?
Самые ужасные подарки на Новый год
Все статьи
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

mosquito__2010

Где ты был когда Беркут жгли со своими осуждениями ?

pepelmetal

Завтра Вуйки будут снова откалибированы!

mosquito__2010

Могильщик украинского народа. Все же преступники у власти это огромная беда. Украинцев за людей совсем...

GammiPluh

Сам он конечно же не собирается воевать - но украинский народ пойдет и с доблестью весь погибнет