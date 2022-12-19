NASA опубликовало спутниковый снимок Украины без света

Агентство NASA опубликовало спутниковый снимок Земли, на котором видна территория Украины, оставшаяся без света. Это стало результатом массированного удара российской армии по объектам критической инфраструктуры.

Фото было сделано в субботу, 17 декабря, и размещено на сайте проекта «Системные данные NASA и информационная система наблюдения Земли». На изображении видно, что территория Украины находится практически в полной темноте.

Сайт позволяет сравнить снимки, сделанные в разные дни. Так, в предыдущие дни на территории Украине было заметно больше светящихся объектов, тогда как на фото от 17 декабря яркие пятна от населенных пунктов отсутствуют.

ВС РФ 16 декабря нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам на Украине. Минобороны РФ уточнило, что цели удара достигнуты, назначенные объекты поражены.