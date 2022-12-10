Представлен первый трейлер игры Death Stranding 2

Премьера дебютного трейлера игры Death Stranding 2 состоялась в рамках церемонии The Game Awards 2022.

Death Stranding 2 — проект Хидео Кодзимы и его студии Kojima Productions. Судя по ролику, игра станет прямым сиквелом оригинала и расскажет продолжение истории главных героев.

Так, к своим ролям в игре вернулись Норман Ридус и Леа Сейду. В списке актеров также значатся Эль Фаннинг и Сиори Куцуна, которые присоединились к работе над фантастической франшизой.

Death Stranding 2 выпустят на PlayStation 5. Выход на других платформах пока не подтвержден. Дата релиза игры неизвестна. Более того, разработчики уточнили, что название проекта еще может измениться.