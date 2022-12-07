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Томские ученые разработали антиплагиат для программистов

Источник:
Sibnet.ru
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Редактор кода на ноутбуке
Фото: © Arnold Francisca / Unsplash License

Ученые Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) разработали систему распознавания стиля программирования. Она может выявить уникальный «почерк» программиста, что позволит определить плагиат и обнаружить авторов вирусов.

Система функционирует на базе нейросети, способной определить не только уникальные особенности автора кода, но и распознать программу написанную ИИ. В таком случае она может даже указать на конкретного искусственного программиста, сообщается в статье MDPI.

Анализ кода довольно точен. Для ситуаций, когда программист владел двумя языками программирования, средняя точность составляла 87%; для владения тремя или более — 76%. Для случая с искусственно созданным исходным кодом средняя точность составила 81,5%, а для программ, сгенерированных из компонентов в различных репозиториях — 84%.

Разработка поможет защитить авторское право программистов, исключить воровство кода при создании коммерческих продуктов и даже определить авторов вирусов и выявить их источники. Нейросеть способна обучаться и работает с любым языком программирования.

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