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Кремль заявил о консолидации элит и общества России

Источник:
ТАСС
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Фото: Pavel Kazachkov from Moscow, Russia / CC BY 2.0

Российское общество консолидировалось на фоне беспрецедентного внешнего давления, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Задачи внешней политики России, конечно же, связаны с максимальным достижением целей национального развития страны и процветания экономики, связаны с идейным позиционированием России как оплота нормальных традиционных ценностей: этических, семейных и патриотических. Как бастиона культурного и религиозного плюрализма», — цитирует Ушакова.

По помощника президента, «для проведения такого курса у России есть хорошая основа — это консолидация всего российского общества и российских элит перед лицом нынешнего беспрецедентного давления».

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Политика #Россия
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