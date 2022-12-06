Кремль заявил о консолидации элит и общества России

Российское общество консолидировалось на фоне беспрецедентного внешнего давления, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Задачи внешней политики России, конечно же, связаны с максимальным достижением целей национального развития страны и процветания экономики, связаны с идейным позиционированием России как оплота нормальных традиционных ценностей: этических, семейных и патриотических. Как бастиона культурного и религиозного плюрализма», — цитирует Ушакова.

По помощника президента, «для проведения такого курса у России есть хорошая основа — это консолидация всего российского общества и российских элит перед лицом нынешнего беспрецедентного давления».