Кремль заявил о консолидации элит и общества России

Российское общество консолидировалось на фоне беспрецедентного внешнего давления, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
«Задачи внешней политики России, конечно же, связаны с максимальным достижением целей национального развития страны и процветания экономики, связаны с идейным позиционированием России как оплота нормальных традиционных ценностей: этических, семейных и патриотических. Как бастиона культурного и религиозного плюрализма», — цитирует Ушакова.
По помощника президента, «для проведения такого курса у России есть хорошая основа — это консолидация всего российского общества и российских элит перед лицом нынешнего беспрецедентного давления».
ra9unxСкоро по Москве долбить начнут, позорище! Их сбить должны были еще на подлете нашей границе! Где наша...
Алёна 717832Совсем мозгами тронулась, в Россию ее теперь надеюсь никогда не пустят. И правильно.
mosquito__2010Разбалансировка коллективного Запада зафиксирована достаточно чётко и уже пошла в прицнипе в разнос....
pepelmetalВидимо мало Биев комбят, ещё просят!