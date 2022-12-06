Беспилотник ударил по аэродрому в Курске

Беспилотник атаковал аэродром в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«В результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель. Пострадавших нет. Пожар локализуется», — написал Старовойт в телеграм-канале.

По его словам, на месте работают все спецслужбы.

Аэропорт Курска не принимает и не отправляет гражданские самолеты с 24 февраля. В нем, как и в ряде других городов Юга и Центра России, действует режим ограничения полетов.

В понедельник, 5 декабря Киев попытался атаковать военные аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельс Саратовской области. Для этого были задействованы реактивные беспилотные летательные аппараты советского производства.