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Беспилотник ударил по аэродрому в Курске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Беспилотник атаковал аэродром в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«В результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель. Пострадавших нет. Пожар локализуется», — написал Старовойт в телеграм-канале.

По его словам, на месте работают все спецслужбы.

Аэропорт Курска не принимает и не отправляет гражданские самолеты с 24 февраля. В нем, как и в ряде других городов Юга и Центра России, действует режим ограничения полетов.

В понедельник, 5 декабря Киев попытался атаковать военные аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельс Саратовской области. Для этого были задействованы реактивные беспилотные летательные аппараты советского производства. 

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