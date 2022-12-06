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Раскрыто число погибших на аэродроме стратегической авиации

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Александр Бельтюков / CC BY-SA 3.0

Трое российских военнослужащих погибли в результате украинской атаки на военные аэродромы «Дягилево» и «Энгельс» в Рязанской и Саратовской областях, сообщает пресс-службы Минобороны РФ.

«Утром 5 декабря киевским режимом в целях выведения из строя российских самолетов дальней авиации были совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.

Российская авиация с помощью средств ПВО сбила летевшие на малой высоте украинские беспилотники. В результате падения и взрыва на российских аэродромах обломков реактивных беспилотников была повреждена обшивка корпуса двух самолетов.

Также погибли трое военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, еще четверо военных получили ранения и были госпитализированы, отметило ведомство.

Россия в качестве ответной меры нанесла массированный удар по украинской системе военного управления и связанным с ней объектам оборонного комплекса.

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