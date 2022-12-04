ЕС установил потолок цен на российскую нефть

Евросоюз опубликовал решение о введении потолка цен на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель.

Государства –—члены союза согласовали предельную цену в начале декабря после длительного обсуждения, вслед за ними аналогичные меры приняли страны «Большой семерки» и Австралия. Вместе эти государства составляют Коалицию по ограничению цен.

«Для достижения целей ограничения цен, включая его способность снижать доходы России от продажи нефти, предельная цена должна быть как минимум на 5% ниже среднерыночной цены на российскую нефть и нефтепродукты, рассчитанной на основе данных, предоставленных Международным энергетическим агентством», — говорится в публикации.

Согласно документу, решение вступает в силу на следующий день после его публикации в журнале ЕС. В рамках шестого пакета санкций ЕС в отношении России эмбарго на закупки сырой нефти вступает в силу 5 декабря.

В дальнейшем коалиция планирует согласовать лимит цен и на нефтепродукты из России, это собираются сделать к 5 февраля 2023 года, когда начнет действовать европейское эмбарго и на их поставки.