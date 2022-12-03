Тепловоз в Новосибирской области протаранил внедорожник на переезде

Столкновение грузового поезда и внедорожника Kia произошло в Искитимском районе Новосибирской области на железнодорожном переезде, сообщается в телеграм-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«На регулируемом железнодорожном переезде допущено столкновение грузового поезда с легковым автомобилем марки Kia. По предварительным данным, имеются пострадавшие», — говорится в сообщении.

Согласно опубликованной фотографии ЧП, в левый борт внедорожника на переезде врезался маневровый тепловоз, который протащил автомобиль по рельсам и остановился через несколько метров

Устанавливаются все обстоятельства аварии, организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.