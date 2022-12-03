НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Тепловоз в Новосибирской области протаранил внедорожник на переезде

Источник:
Sibnet.ru
460 1
Фото: © Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Столкновение грузового поезда и внедорожника Kia произошло в Искитимском районе Новосибирской области на железнодорожном переезде, сообщается в телеграм-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«На регулируемом железнодорожном переезде допущено столкновение грузового поезда с легковым автомобилем марки Kia. По предварительным данным, имеются пострадавшие», — говорится в сообщении.

Согласно опубликованной фотографии ЧП, в левый борт внедорожника на переезде врезался маневровый тепловоз, который протащил автомобиль по рельсам и остановился через несколько метров

Устанавливаются все обстоятельства аварии, организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Еще по теме
Два трамвая жестко столкнулись в Новосибирске
«КамАЗ» сдвинул поезд с путей в Новосибирской области
Сбивший ребенка новосибирский экс‑депутат заплатил матери 1 млн рублей
Рейсовый автобус попал в ДТП под Новосибирском
смотреть все
ЧП #ДТП #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Астролог увидел неизбежную Третью мировую войну
Астролог предсказал перенос столицы России
Выпуск двигателя 60-летней давности захотели возобновить в России
Байден согласился на переговоры с Путиным по Украине
Обсуждение (1)
Картина дня
Запад определил российской нефти потолок
США представили стратегический бомбардировщик B-21 Raider
Российской экономике предсказали «стабильные и мрачные» времена
Еврокомиссия признала обход санкций преступлением
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

usacomp

А путин не подскажет, кто подсадил страну на нефтедоллары?

-2rist-

прогрессивно в светлое будущее...

mosquito__2010

Это недоразумение троллить пытается. Выходит правда убого, но пытается, ага.

GammiPluh

Долго запрягали, все хотели дружбы и жвачки