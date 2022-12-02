НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин объяснил Шольцу удары по целям на Украине

Источник:
Sibnet.ru
366 2
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, в ходе которых российский лидер подробно разъяснил принципиальные подходы к проведению специальной военной операции.

Путин сообщил Шольцу, что ракетные удары по целям на Украине стали вынужденной реакцией на атаки Киева против гражданской инфраструктуры России, в том числе Крымского моста, передает пресс-служба Кремля.

«Было отмечено, что российские Вооруженные Силы долгое время воздерживались от точечных ракетных ударов по определенным целям на территории Украины», — отмечается в сообщении.

При этом данные меры стали вынужденной и неизбежной ответной реакцией на провокационные атаки Киева против гражданской инфраструктуры России, включая Крымский мост и объекты энергетики.

Также Путин призвал германскую сторону пересмотреть свои подходы в контексте украинских событий, так как всесторонняя политическая и финансовая поддержка Украины со стороны Запада привела к тому, что Киев отказывается от переговоров.

Еще по теме
Еврокомиссия признала обход санкций преступлением
Япония не увидела условий для обсуждения мирного договора с Россией
Глава Всемирного банка оценил стоимость восстановления Украины
Талибы посчитали женское образование частью чуждой культуры
смотреть все
Политика #Мир #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Астролог увидел неизбежную Третью мировую войну
Мороз задержится в Новосибирске
Астролог предсказал перенос столицы России
Определились чемпионы танкового турнира «Игровой зачет»
Обсуждение (2)
Картина дня
Глава Всемирного банка оценил стоимость восстановления Украины
Аналитики спрогнозировали курс доллара к концу года
Выпуск двигателя 60-летней давности захотели возобновить в России
Спрос на живые елки упал в два раза
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

usacomp

А путин не подскажет, кто подсадил страну на нефтедоллары?

mosquito__2010

Это недоразумение троллить пытается. Выходит правда убого, но пытается, ага.

Nik3316

все будет намного проще и трагичней для Украины...

Alhazred

А ты помнишь судьбу бандеровцев и прочих им подобных нацистких прихвостней?