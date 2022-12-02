Путин объяснил Шольцу удары по целям на Украине

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, в ходе которых российский лидер подробно разъяснил принципиальные подходы к проведению специальной военной операции.
Путин сообщил Шольцу, что ракетные удары по целям на Украине стали вынужденной реакцией на атаки Киева против гражданской инфраструктуры России, в том числе Крымского моста, передает пресс-служба Кремля.
«Было отмечено, что российские Вооруженные Силы долгое время воздерживались от точечных ракетных ударов по определенным целям на территории Украины», — отмечается в сообщении.
При этом данные меры стали вынужденной и неизбежной ответной реакцией на провокационные атаки Киева против гражданской инфраструктуры России, включая Крымский мост и объекты энергетики.
Также Путин призвал германскую сторону пересмотреть свои подходы в контексте украинских событий, так как всесторонняя политическая и финансовая поддержка Украины со стороны Запада привела к тому, что Киев отказывается от переговоров.
usacompА путин не подскажет, кто подсадил страну на нефтедоллары?
mosquito__2010Это недоразумение троллить пытается. Выходит правда убого, но пытается, ага.
Nik3316все будет намного проще и трагичней для Украины...
AlhazredА ты помнишь судьбу бандеровцев и прочих им подобных нацистких прихвостней?