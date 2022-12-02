Дизайнер старых «Москвичей» высказался о новой модели

Новый автомобиль «Москвич» выглядит современно, но у машины есть традиционная «китайщина» и никакой преемственности с моделями прошлых лет, сообщил бывший главный дизайнер АЗЛК Игорь Зайцев.

«В целом, автомобиль выглядит неплохо, но есть над чем работать. В этой машине есть традиционная "китайщина"», — цитирует Зайцева «Газета.Ru».

Дизайнер придрался у двум косым подштамповкам на дверях. По его мнению, одну из них стоит убрать, а также изменить форму бампера.

Зайцев считает, что завод не будет модернизировать существующую модель, потому что это требует огромных ресурсов и времени. Например, чтобы изменить бампер надо перенастроить оборудование, изменить штампы.

«Нынешний автомобиль «Москвич» ничего не имеет общего с моделями прошлых лет. Нет никакой преемственности, связи с теми машинами, которые выпускались раньше. Тем более, раньше в модельной гамме не было кроссовера», — отметил дизайнер.

Завод «Москвич» запустил производство модели «Москвич 3» в конце ноября. Это крупноузловая сборка китайских кроссоверов JAC.

Зайцев был главным дизайнером Автомобильного завода имени Ленинского Комсомола с 1974 по 1987 год.