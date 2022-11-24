«Москвич» вернулся: что это за автомобиль

Конвейеры автомобильного завода «Москвич», почти четверть века принадлежавшего концерну Renault, снова запущены — сейчас с них сходит городской кроссовер «Москвич 3». Что это за автомобиль, сколько он будет стоить и каковы дальнейшие планы российского автопрома?

Городской кроссовер «Москвич 3» стал первой моделью столичного завода. Название автомобиля — дань истории бренда «Москвич», машины которого традиционно имели цифровые индексы, соответствовавшие единой системе классификации, сообщила пресс-служба «Москвича».

По мнению автоэксперта Максима Кадакова, индекс «3» означает размер машины. Это значит, что может появиться, например, более мелкий «Москвич 1» или более крупный «Москвич 7».

Характеристики

«Москвич 3» — одноклассник кроссоверов Chery Tiggo 4, Haval Jolion, Kia Seltos и Skoda Karoq. Длина машины — 441 сантиметр, ширина — 180 сантиметров, высота — 166 сантиметров с колесной базой 262 сантиметра.

Модель оборудована бензиновым турбомотором (1,5 литра, 150 лошадиных сил, 210 ньютон-метров) в паре с автоматической трансмиссией CVT (вариатором) или шестиступенчатой механической коробкой передач.

Внешний вид «Москвича-3» отличается геометрическими линиями кузова и современной светодиодной оптикой с узнаваемыми рисунками дневных ходовых и габаритных огней. У авто просторный салон с комфортабельными эргономичными сиденьями.

Автомобиль оснащается цифровой приборной панелью с дисплеем диагональю 10,25 дюйма и мультимедийной системой с сенсорным экраном такого же размера с возможностью подключения к смартфонам по протоколам Apple CarPlay и Android Auto, а также камерами кругового обзора и электрическим люком.

Китайская копия

Новый «Москвич» — это копия китайского автомобиля JAC JS4, об этом официальные лица предпочитают молчать, иногда вскользь упоминая о «восточном партнере».

JAC JS4 — рестайлинговая версия кроссовера JAC S4, производимого с 2018 года компанией JAC Motors.

Сейчас машины производят по методу DKD (Disassembled Knocked Down), что можно перевести как «разобранные автомобили». Полностью готовые автомобили в Китае частично разбирают и упаковывают в машинокомплекты. Затем привозят в Москву и собирают обратно.

По оценке Кадакова, в «Москвиче 3» из отечественного VIN-номер и блок ЭРА-Глонасс. Автоэксперт отметил, что ему не дали точного ответа о происхождении шильдика.

Фото: © пресс-служба мэра и правительства Москвы

«Кроссовер JAC — это крепкий середнячок, то есть автомобиль, рассчитанный на среднюю ценовую категорию. Он вписывается в наиболее популярный сегмент отечественного рынка, потому как хорошо сбалансирован по цене/качеству. Там мало дорогой электроники, но зато есть системы ABS, ESP и прочие помощники движения, которые сейчас в дефиците», — комментировал «Аргументам и Фактам» автоэксперт Игорь Моржаретто.

Сколько будет стоить «Москвич 3»

Цена «Москвича 3» может составить от 1,6 миллиона до 2 миллионов рублей. Кадаков предположил, что базовые версии (1,6 литра, 109 лошадиных сил, с механической коробкой) будут стоить около 2 миллионов рублей или чуть дешевле. Самые богатые машины (1,5 литра турбо, 149 лошадиных сил, вариатор, полный фарш) обойдутся в 2,4-2,5 миллиона рублей.

Специалист объяснил, что DKD-сборка не дает никаких преимуществ по снижению себестоимости. Логистика усложняется, а также надо содержать огромный завод и платить зарплату. Но такой способ позволяет уйти от таможенной пошлины, размер которой — 15% от ввозной цены.

Фото: © МАЗ «Москвич»

Продажи «Москвича 3» в Москве и Центральном федеральном округе начнутся в декабре этого года.

Китайские JS4 уже представлены в отечественных автосалонах в трех комплектациях: Comfort, Luxury и Flagship. Самая базовая модификация Comfort оценивается в 1,9 миллиона рублей, Luxury обойдется в 2-2,4 миллиона рублей в зависимости от коробки передач. Flagship стоит 2,4 миллиона рублей.

Дальнейшие планы

До конца года «Москвич» соберет 600 машин, включая 200 электромобилей. Планы на 2023 год — 50 тысяч штук машин, включая 10 тысяч электрокаров, 2024 год — 100 тысяч, из них 20 тысяч электромобилей, 2025 год — выпуск 125 тысяч машин, включая 25 тысяч EV.

Электромобиль «Москвич 3е» получит электромотор мощностью 68 лошадиных сил, батарею 55 кВт.ч. и запас хода 410 километров.

Автозавод выделил три основных этапа развития производства. В 2023 году продолжится крупноузловая сборка «Москвича 3» и «Москвича 3е».

На втором этапе, с 2024 года, параллельно с DKD начнется мелкоузловая сборка (CKD), а уровень локализации вырастет за счет привлечения более широкого пула локальных поставщиков с полностью российскими компонентами (кузовные детали, силовые элементы управления, тормозные системы и т. д.).

На третьем этапе на «Москвиче» начнется производство российского электрического автомобиля из основных российских важнейших компонентов на собственной универсальной платформе (электродвигатель, батареи, редуктор).