НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Выпуск двигателя 60-летней давности захотели возобновить в России

Источник:
Sibnet.ru
525 2
Фото: Svetlov Artem / CC BY 3.0

Заволжский моторный завод готов возобновить производство легендарных моторов V8, они выпускались с 1963 по 2021 годы.

Последняя версия атмосферного двигателя Заволжского завод представляла собой 4,67-литровый V8 с мощностью 128-138 лошадиных сил. Агрегат массово ставили на автобусы ПАЗ-3205 благодаря цене — всего 250 тысяч рублей, что в два раза меньше, чем у современного дизеля. 

Производство таких моторов прекратили в прошлом году. Сейчас Заволжский моторный завод видит заинтересованность перевозчиков, поэтому может в 2023 году снова наладить производство старого «атмосферника», пишет издание Quto.ru.

Всего за 58-летнюю историю инженеры ЗМЗ выпустили более 6,5 миллиона восьмицилиндровых двигателей.

Еще по теме
Глава АвтоВАЗа назвал е-Largus единственным отечественным электрокаром
Последние советские ЛиАЗы выставили на продажу
Запущено производство российского внедорожника Aurus Komendant
Китайские авто заменили Ford Transit
смотреть все
Авто #Автопром #Промзона
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Самое популярное
Один из лидеров покинул шоу «Звезды в Африке 3»
Астролог увидел неизбежную Третью мировую войну
Ракетный удар по Украине остановил железнодорожное движение
Мороз задержится в Новосибирске
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

usacomp

А путин не подскажет, кто подсадил страну на нефтедоллары?

Nik3316

все будет намного проще и трагичней для Украины...

GammiPluh

Долго запрягали, все хотели дружбы и жвачки

Alhazred

А ты помнишь судьбу бандеровцев и прочих им подобных нацистких прихвостней?