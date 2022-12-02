Выпуск двигателя 60-летней давности захотели возобновить в России

Заволжский моторный завод готов возобновить производство легендарных моторов V8, они выпускались с 1963 по 2021 годы.

Последняя версия атмосферного двигателя Заволжского завод представляла собой 4,67-литровый V8 с мощностью 128-138 лошадиных сил. Агрегат массово ставили на автобусы ПАЗ-3205 благодаря цене — всего 250 тысяч рублей, что в два раза меньше, чем у современного дизеля.

Производство таких моторов прекратили в прошлом году. Сейчас Заволжский моторный завод видит заинтересованность перевозчиков, поэтому может в 2023 году снова наладить производство старого «атмосферника», пишет издание Quto.ru.

Всего за 58-летнюю историю инженеры ЗМЗ выпустили более 6,5 миллиона восьмицилиндровых двигателей.