НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Ольга Серябкина выпустила «Зимний» альбом

Источник:
Sibnet.ru
137 0

Певица Ольга Серябкина выпустила новый мини-альбом «Зимний» с песнями для новогоднего настроения, на музыкальных площадках доступны четыре трека, а также интро и комментарии к трекам от артистки.

В мини-альбом «Зимней» от Серябкиной вошли четыре трека: «Пусть будет лучше год», «Я хочу на Новый год», «Эта зима» и «Время любовь дарить».

«Этот альбом наполнен самыми важными и теплыми мечтами о том, какой должен быть следующий год. Я в него вложила большую часть своего сердца. Я в него вложила любовь, тепло и желание подарить каждому из вас время под мою музыку», — сказала в интро к альбому певица.

Альбом «Зимний» получился очень мелодичным и романтичным в отличие от последних синглов Серябкиной. Ранее она выпустила шуточную песню «Дядя Гена», а в клипе снялся актер Сергей Бурунов.

Еще по теме
«Яндекс» назвал самые популярные песни 2022 года
Альбом алтайского исполнителя вышел на музыкальных платформах
Музыкальный фильм про «Иванушек International» снимут в 2023 году
Группа Little Big распустила коллектив
смотреть все
Культгид #Музыка
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Один из лидеров покинул шоу «Звезды в Африке 3»
Астролог увидел неизбежную Третью мировую войну
Ракетный удар по Украине остановил железнодорожное движение
Мороз задержится в Новосибирске
Обсуждение (0)
Картина дня
Зеленский анонсировал запрет Украинской православной церкви
Байден согласился на переговоры с Путиным по Украине
США перебросят ЗРК NASAMS с Ближнего Востока на Украину
Черная дыра выбросила в сторону Земли гигантскую струю
Топ комментариев

Nik3316

все будет намного проще и трагичней для Украины...

GammiPluh

Долго запрягали, все хотели дружбы и жвачки

Alhazred

А ты помнишь судьбу бандеровцев и прочих им подобных нацистких прихвостней?

korvinsS

Не отмазывайся все равно тебе никто не поверит