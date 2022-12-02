Ольга Серябкина выпустила «Зимний» альбом

Певица Ольга Серябкина выпустила новый мини-альбом «Зимний» с песнями для новогоднего настроения, на музыкальных площадках доступны четыре трека, а также интро и комментарии к трекам от артистки.

В мини-альбом «Зимней» от Серябкиной вошли четыре трека: «Пусть будет лучше год», «Я хочу на Новый год», «Эта зима» и «Время любовь дарить».

«Этот альбом наполнен самыми важными и теплыми мечтами о том, какой должен быть следующий год. Я в него вложила большую часть своего сердца. Я в него вложила любовь, тепло и желание подарить каждому из вас время под мою музыку», — сказала в интро к альбому певица.

Альбом «Зимний» получился очень мелодичным и романтичным в отличие от последних синглов Серябкиной. Ранее она выпустила шуточную песню «Дядя Гена», а в клипе снялся актер Сергей Бурунов.