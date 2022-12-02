Лариса Долина споет с неизвестным в шоу «Дуэты»

Лариса Долина, Любовь Успенская, Жасмин, Зара, Саша Савельева и другие артисты выступят в третьем выпуске шоу «Дуэты», им предстоит угадать, кто поет с ними на сцене.

В «Дуэтах» известные артисты поют на сцене с человеком, которого не видят. В процессе выступления им надо угадать, кто их напарник. Оказаться в дуэте может близкий друг, кумир или враг.

«Я люблю экспериментировать, люблю красивый, живой звук. Не во всех телепроектах так бывает. И меня привлекает эффект неожиданности! Думаю, этот проект интересен зрителю из-за главной интриги, качества живого звука и, конечно, звезд», — прокомментировала Долина участие в проекте.

Последние время Долина часто оказывается в центре скандальных историй, критикуя молодых исполнителей, в особенности блогеров, которые не имеют музыкального образования. Например, у нее уже продолжительное время длится конфликт с Валей Карнавал. Не исключено, что Долиной предложат в пару именно поющего блогера.

В третьем выпуске также на сцену выйдут Максим Дунаевский, Любовь Успенская, Елена Воробей, Денис Майданов, Жасмин, Зара, Саша Савельева и Влад Соколовский. Новый выпуск «Дуэтов» выйдет в пятницу, 2 декабря, в 21.30 на телеканале «Россия».