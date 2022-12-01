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Евросоюз отказался извиняться перед Киевом за публикацию потерь ВСУ

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Еврокомиссия не планирует приносить извинения Киеву после публикации данных о ста тысячах погибших украинских военных, заявили представитель ЕК Дана Спинант.

«Не было необходимости в извинениях, мы объяснили в соцсетях контекст и причины. Мы добиваемся с Украиной общих целей, в том числе в вопросах расследования преступлений этой агрессии и их преследования», — сказала она.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен опубликовала заявление о необходимости использовать замороженные российские средства на восстановление Украины. В подтверждение своих слов она заявила, что на Украине «погибли более 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч военных».

Впоследствии абзац о числе погибших был полностью удален из опубликованного заявления. Пресс-служба Еврокомиссии объяснила такое решение «неточностью», а также отметила, что речь шла «об убитых и раненых».

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Политика #Мир
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