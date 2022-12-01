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Смолов и внучка Ельцина расстались

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Дмитрий Пукалик / CC BY-SA 3.0

Российский футболист Федор Смолов расстался с Марией Юмашевой, внучкой первого президента России Бориса Ельцина. Пара встречалась как минимум с 2020 года.

Юмашева удалила из соцсетей все совместные фотографии со Смоловым, при этом у нее появились снимки, на которых ее обнимает другой мужчина, на это обратил внимание телеграм-канал «За кадром РПЛ».

Смолов и Юмашева перестали скрывать отношения в январе 2020 года, тогда футболисту было 29 лет, а девушке — 17. Игрок хотел сыграть свадьбу в 2021 году на острове Сент-Барт в Карибском море.

Футболист был женат на обладательнице титула «Мисс Россия — 2003» Виктории Лопыревой, они расстались в 2015 году.

«Женщины в целом мешают. Все проблемы из-за них. Лучше год без секса, чем год без голов — это 100%. Такого воздержания у меня не было, но придется попробовать, если опять перестану забивать», — говорил Смолов в одном из интервью.

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Спорт #Футбол #Светская хроника
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GammiPluh

Мне бандеровцев и фашистов не жаль, сорян

Алекс555

На вайне все средства хороши. Запад использовал обман и подкуп,Россия зиму.

Danilon

С безоружный народ - это проще. Тут они точно справятся.

kygear

Поляков .албанцев.чехов.шведов..да там весь сброд.