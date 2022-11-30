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Человек и компьютер

Игры на Windows 11 перестали тормозить

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Microsoft выпустила обновление KB5020044, которое решает проблему с падением производительности в играх на операционной системе Windows 11.

Специалисты компании выяснили, что проблема возникает из-за того, что в играх и некоторых приложениях непреднамеренно активируются функции отладки производительности графического процессора, пишет The Verge.

В результате повышается нагрузка, что приводит к затруднениям в работе игр и приложений. При этом данная функция не предназначена для применения обычными пользователями.

Microsoft официально признала наличие проблемы в начале ноября. Она проявилась после выпуска Windows 11 22H2.

Тема: Человек и компьютер
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