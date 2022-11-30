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Два трамвая жестко столкнулись в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГИБДД Новосибирска

Два трамвая столкнулись в Новосибирске — один на полной скорости врезался в попутный. Пострадали 15 человек.

В ДТП попали трамваи №8 и №15. Столкновение произошло на улице Сибиряков-Гвардейцев вечером в среду, сообщило ГУ МВД России по Новосибирской области.

По данным очевидцев в соцсетях, в стоящий на светофоре трамвай врезался ехавший следом. Причиной стало то, что трамвай пытался резко затормозить, так как перед ним на пути выскочил легковой автомобиль. У транспортного средства выбило пробки, и вагоновожатый не мог его остановить.

В аварии пострадали 15 человек. По информации минздрава региона, тяжелых травм у них нет

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ЧП #ДТП #Новосибирск
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