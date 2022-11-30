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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Последние советские ЛиАЗы выставили на продажу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Jeka3000 / CC BY-SA 3.0

Последние советские ЛиАЗы распродают в Нижегородской области на аукционе — стартовая цена составила 324 тысячи рублей.

От легендарных автобусов избавляется местный пассажироперевозчик «Арзамаспассажиравтотранс», на это обратил внимание «Дром». На аукционе продадут три автобуса — 1992 и 1993 годов выпуска. Стартовая цена каждого — 324 тысячи рублей.

Другие списанные ЛиАЗы-677 «АрзамасПАТ» планирует отправить в металлолом, поскольку они не подлежат восстановлению. С молотка решили пустить только те машины, которые еще можно отреставрировать.

Предприятие в 2020 году уже продавало подобные автобусы. При стартовой цене 89-130 тысяч рублей за них выручили 300-440 тысяч рублей.

ЛиАЗ-677 — городской высокопольный автобус, массово производившийся в Ликино-Дулево с 1967 по 1994 год. Это первый серийный советский автобус с автоматической коробкой передач. Модель использовалась практически во всем СССР.

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