Запущена платформа VK Play Live с выплатами для стримеров

Компания VK запустила стриминговую платформу VK Play Live, сообщается на сайте проекта. Любой пользователь сервиса теперь может запустить трансляцию.

С августа 2022 года проходило бета-тестирование проекта, в рамках которого участники провели 11 тысяч трансляций общей продолжительностью свыше 57 тысяч часов. Разработчики подчеркивают, что это позволило усовершенствовать платформу.

VK также анонсировала программу поддержки стримеров. Компания будет награждать авторов небольших каналов различным цифровыми и финансовыми бонусами — до 45 тысяч рублей. Награды будут выдаваться посезонно в зависимости от размера набранных достижений.

Запуск площадки VK Play состоялся в начале октября. Компания предложила разработчикам выгодные условия продажи видеоигр в сервисе, комиссия составляет всего 5 %. Первым крупным эксклюзивом VK Play на территории СНГ стала игра Atomic Heart.