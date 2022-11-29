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НАТО резко сократит поставки оружия Киеву

Источник:
Global Times
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Фото: © U.S. Department of Defense

Европейские члены НАТО сократят помощь и поставки оружия Украине из-за экономического истощения, констатируют эксперты.

Основной причиной, по которой Украина поддерживает конфликт с Россией, является постоянная помощь со стороны НАТО, пишет китайское издание Global Times. Однако члены альянса начинают испытывать значительные трудности с оказанием помощи Киеву.

Уже сейчас страны Европы демонстрируют признаки истощения. Стоит учитывать, что именно Евросоюз больше всего пострадал от конфликта на Украине, заплатив огромную цену за поддержку киевского режима, подчеркивается в материале.

Кроме этого, общественная поддержка продолжения помощи Украине среди европейцев начинает снижаться. В этой ситуации официальные лица НАТО вскоре столкнутся с растущим давлением.

«Несмотря на то, что генсек Йенс Столтенберг призвал Евросоюз продолжать поставки на Украину, судя по фактическому положению стран ЕС, это станет невыносимым бременем для них самих. Такая помощь, безусловно, не является устойчивой», — отмечает издание.

Также растут противоречия между США и европейскими союзниками. В частности, Евросоюз разочарован, что Вашингтон на фоне энергетического кризиса продает им энергоносители без дисконта. Интересы Европы подрывает и принятый Вашингтоном закон о снижении инфляции.

«Некоторые политики в ЕС уже ясно поняли, что США, пользуясь кризисом на Украине, надеются ослабить Россию, ослабить Европу и усилить зависимость Европы от США, чтобы сохранить свою гегемонию», — подытоживает Global Times.

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