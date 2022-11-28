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Собака в Иркутске стала мамой для леопарда. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Собака Мира из «Иркутской зоогалереи» в придачу к собственным щенкам получила в семью леопарденка, сообщила пресс-служба зоогалереи.

«Да, да, именно маленький леопардик стал на некоторое время приемным сыном Миры и сводным братом ее детям», — написали представители зоогалереи во «ВКонтакте».

Всю запутанную историю малыша Мао — такое имя дали леопарду — пообещали рассказать после его переезда в зоопарк «Фортуна», а это случится не раньше весны. Пока обстоятельства появление дикого кота в собачьем семействе держат в секрете.

Сейчас Мао живет на задворках дома природы, он не любит людей и только иногда показывается некоторым посетителям «буквально на полглаза», рассказали в зоогалерее.

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Жизнь #Звери #Иркутск
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