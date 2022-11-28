Ученые описали особенности зависимости от смартфонов

Ученые Мессингского университета определили взаимосвязь между использованием смартфона и дефицитом самоконтроля и психологическим благополучием. Оказалось, что активные пользователи менее дисциплинированы и более склонны к депрессиям.

В исследовании приняли участие 111 пользователей смартфонов со средним возрастом 32 года (от 18 до 65 лет), четверть из них была студентами, а остальная часть обычными служащими, говорится в описании исследования в журнале International Journal of Environmental Research and Public Health.

В первую неделю к испытуемым не предъявлялось никаких требований, а затем их попросили в течение трех экспериментальных дней ограничить использование смартфона одним часом в сутки, после чего вновь снимались все ограничения на неделю. Контроль проводился с помощью специального приложения.

Первым наблюдением по результатам исследования стало то, что некоторые активные пользователи не смогли контролировать себя и использовали смартфон больше положенного времени, а почти все из них продемонстрировали низкий коэффициент благополучия и склонность к прокрастинации.

По результатам тестирования после эксперимента, зависимые от смартфонов, по сравнению с обычными пользователями, продемонстрировали замедленную реакцию и заниженные показатели памяти. Это отмечалось и до исследования.

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По мнению специалистов, низкий уровень самоконтроля и психологического благополучия могут негативно сказаться на выполнении рабочих задач и даже привести к серьезным психологическим проблемам.

Ученые отметили, что некоторые пользователи отказались от участия в эксперименте, после того как узнали, что взаимодействие со смартфоном будет ограничено. Это позволяет говорить о том, что люди с самым сильным уровнем зависимости не попали в исследование.