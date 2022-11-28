Наступление на Крым рассорит Зеленского с западными лидерами

Любая попытка наступления Вооруженных сил Украины на Крым расстроит отношения между президентом страны Владимиром Зеленским и западными лидерами, уверены британские эксперты.

Сейчас украинское руководство допускает проведение наступательной операции в Крыму, несмотря на прогнозируемые крупные потери, пишет издание The Economist.

При этом аналитики указывают, что провозглашенное Зеленским возвращение Крыма является очень сложной задачей из-за отсутствия поддержки киевского режима местным населением.

Запад опасается эскалации конфликта в случае наступления украинских войск на Крым — в частности, эксперты полагают, что в качестве ответной меры Россия якобы может использовать ядерное оружие.

Замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов ранее прогнозировал, что уже в конце декабря ВСУ вернутся в Крым, а конфликт с Россией завершится весной 2023 года.