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Группа Little Big распустила коллектив

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Okras / CC BY-SA 4.0

Музыкальная группа Little Big распустила коллектив, представители группы сообщили об этом в соцсетях.

Отмечается, что теперь Little Big состоит из двух артистов — основателя Ильи Прусикина, а также его подруги Софьи Таюрской, которые ранее покинули Россию и переехали жить в США.

«В настоящее время Сергей Макаров и Антон Лиссов участие в деятельности коллектива принимать не будут», — говорится в опубликованном сообщении группы.

В начале ноября основатель группы Little Big пожаловался на нехватку денег. В частности, концерты в Польше были отменены из-за «политического давления».

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Обсуждение (5)
Топ комментариев

jeryakob

в сентябре тоже так говорил. и глаза были честные-честные

krasprol

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pepelmetal

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Starbit

Где то мы уже это слышали, сначала, что пенсионный возраст не поднимут, потому, что конституцию не тронут,...