Музыкальная группа Little Big распустила коллектив, представители группы сообщили об этом в соцсетях.

Отмечается, что теперь Little Big состоит из двух артистов — основателя Ильи Прусикина, а также его подруги Софьи Таюрской, которые ранее покинули Россию и переехали жить в США.

«В настоящее время Сергей Макаров и Антон Лиссов участие в деятельности коллектива принимать не будут», — говорится в опубликованном сообщении группы.

В начале ноября основатель группы Little Big пожаловался на нехватку денег. В частности, концерты в Польше были отменены из-за «политического давления».