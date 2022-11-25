Песков опроверг слухи о плане Путина объявить мобилизацию страны

Сообщения о планах президента России Владимира Путина заявить в ходе послания Федеральному собранию о «мобилизации страны» не соответствуют действительности, заяивил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Накануне ряд российских СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что важнейшей темой послания будет «мобилизация не только людей в Вооруженные силы, но и всего общества и всей экономики страны».

«Нет», — приводит РБК ответ Пескова на вопрос, будет ли такое заявление Путина.

В начале ноября стало известно, что в Кремле начали готовить послание президента Федеральному собранию. Точной даты послания пока нет.