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Песков опроверг слухи о плане Путина объявить мобилизацию страны

Источник:
РБК
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Сообщения о планах президента России Владимира Путина заявить в ходе послания Федеральному собранию о «мобилизации страны» не соответствуют действительности, заяивил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Накануне ряд российских СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что важнейшей темой послания будет «мобилизация не только людей в Вооруженные силы, но и всего общества и всей экономики страны».

«Нет», — приводит РБК ответ Пескова на вопрос, будет ли такое заявление Путина.

В начале ноября стало известно, что в Кремле начали готовить послание президента Федеральному собранию. Точной даты послания пока нет.

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Политика #Мир
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