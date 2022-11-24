Wildberries сменит название и логотип

Крупнейший маркетплейс России Wildberries задумался над ребрендингом — сокращением названия до аббревиатуры WB в логотипе, сообщила гендиректор компании Татьяна Бакальчук.

«Бренд — это живое явление, и то, что надо его обновить, мы ощущаем. Переименования, скорее всего, не будет, но, возможно, мы будем отталкиваться в новом логотипе от названия WB, потому что длинное название не всегда красиво смотрится», — сказала Бакальчук в интервью ТАСС.

Она напомнила, что за всю историю существования компании уже три раза менялся логотип. В августе 2022 года компания в ходе маркетинговой акции на один день сменила название сайта на «Ягодки».

«История с "Ягодками" народу зашла, многие сказали, что это интересно, поэтому мы эту тему еще в голове держим», — пояснила Бакальчук.