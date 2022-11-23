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Сбои в iCloud для Windows привели к загрузке чужих фото

Источник:
Sibnet.ru
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Динамический остров iPhone 14 Pro
Фото: © James Yarema / Unsplash License

Пользователи портала MacRumors пожаловались на некорректную работу iCloud для Windows. Они обнаруживают в своем облаке чужие фото.

Обладатели iPhone 13 Pro и iPhone 14 Pro при использовании iCloud для Windows обнаружили в своих сетевых хранилищах чужие материалы. Они стали невольными обладателями чужих семейных фото и записей спортивных мероприятий.

«Мне показывали фотографии семей других людей, которых я никогда в жизни не видел, футбольные матчи и другие случайные фотографии. Очевидно, что это очень беспокоит и не позволяет мне чувствовать себя в безопасности при использовании iCloud», — написал пользователь sleeping_ghost.

Он обратился в поддержку Apple, однако там ему сообщили, что не считают происходящее проблемой безопасности. Удаление приложение не устраняет неполадки, так как они возникают на стороне сервера.

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Пользователи сообщества подтвердили наличие ошибки и выразили негодование недостаточным профессионализмом специалистов компании. Они призвали отказаться не только от iCloud Photos, но и от облачных хранилищ в принципе, так как они не обеспечивают должный уровень конфиденциальности.

Облако iCloud было интегрировано в приложение «Фотографии» Windows последних версий. Владельцы iPhone, использующие iCloud Photos для хранения своих изображений и видео, теперь могут быстро синхронизировать цифровые библиотеки с компьютером.

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