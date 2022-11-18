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Мобильный интернет в России замедлился

Источник:
Sibnet.ru
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Вышка сотовой связи
Фото: © Joshua Slate / Unsplash License

Скорость мобильного интернета в России начала снижаться. Это происходит из-за дефицита частот, роста потребления услуг связи и нехватки импортного оборудования.

Из-за проблем с диапазоном LTE максимальная скорость доступа по мобильному интернету снизилась с 21,7 Мбит/с до 21 Мбит/с, к концу года она упадет до 20 Мбит/с, сообщают «Известия» со ссылкой на данные TelecomDaily. 

Некоторые операторы, например, «Вымпелком», уже используют частоты 3G для предоставления связи четвертого поколения, однако это не решает проблемы. Потребление трафика растет и ситуацию может спасти введение 5G, но для него не готова инфраструктура.

Рост мобильного трафика приводит к достижению пределов емкости сети и максимума ее пропускной способности. Проводить рефарминг и использовать старые 2G и 3G для нужд LTE не получится, так как они начнут создавать радиолокационные помехи, пояснил «Известиям» специалист в области телекоммуникаций.

Представители Tele2 считают, что проблема заключается не только в дефиците частотного ресурса, но и в доступности качественного оборудования. Выходом из ситуации станет развитие в РФ сетей пятого поколения.

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Рефарминг — способ преодоления дефицита частот, заключающийся в использовании 3G диапазона для оказания услуг LTE. Такой инструмент операторов ведет к снижению скорости соединения, но повышает емкость сети.

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Топ комментариев

Alhazred

Ага, найди в сети видос от чувака, который бродит по разрушенному дому и рассказывает как зольдатики...

ben2005

Молчи, а то "на основании перехваченных комментариях" и тебя признают виновным.

Alhazred

Твой бред уже перещеголял бредовую писанину Максимки))) Тролль из тебя ну дешевейший)))

mosquito__2010

Самое ржачное относительно почти сразу было когда СБУ фотки выложили своего же трейлера и своего же перевозимого...