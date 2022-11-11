Облученных волнами 5G крыс заставили пройти лабиринт. ВИДЕО

Биологи Томского государственного университета облучили электромагнитными волнами антенн 5G крыс и заставили пройти водный лабиринт, сообщает пресс-служба вуза.

Радиофизики ТГУ сконструировали и изготовили антенну 5G. Для эксперимента взяли самцы крыс разного возраста – молодые, половозрелые и стареющие.

Три группы в течение месяца находились в зоне действия данной установки. Для крысы срок соответствует трем-четырем годам жизни человека. Контрольные группы содержались в другом помещении.

Когнитивные способности всех групп проверяются в водном лабиринте Морриса. Эксперименты в лабиринте являются одним из основных тестов для изучения пространственной памяти и процесса обучения у грызунов.

«Результаты когнитивных тестов у стареющих крыс не выявили разницы в усвоении информации у животных, содержавшихся вблизи источника электромагнитного излучения, и контрольных животных, не подвергавшихся воздействию излучения», — сказала

Ученые выяснят, являются ли пагубным влияние антенны 5G на молодых и половозрелых млекопитающих. Также будет оцениваться состояние кожи животных, исследоваться свободнорадикальные процессы в отделах мозга, сердца, печени, семенниках.

Нейробиологи ТГУ оценят состояние микроглии и сохранность нейронов в различных отделах мозга (кора лобной доли, таламическая область).