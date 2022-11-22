НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Эрдоган «подменил» Россию в Сирии

Источник:
Sibnet.ru
469 2
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел военную операцию в Сирии, заменив там Россию, которая «забыла» об обязательствах в этой стране.

Эрдоган отметил, что несмотря неоднократные предупреждения России, на которой лежит ответственность за очистку от террористов северного Ирака и Сирии в соответствии с Сочинским соглашением 2019 года, «Москва не выполнила и отказывается выполнять свой долг».

«Как Турция, мы заявили, что не будем молчать против терроризма и что мы примем меры, если они этого не сделают. Так, мы нанесли удары и ликвидировали 12 гнезд террористов в Кобани»,— цитирует Daily SabahЭрдогана.

Турция продолжит наносить удары по позициям курдских формирований как с воздуха, так и с земли, добавил Эрдоган.

Более 50 истребителей F-16 ВВС Турции атаковали позиции формирований «Сил народной самообороны» и Рабочей партии Курдистана в Сирии.

Целью начатой операции «Коготь-меч» Турция назвала уничтожение баз курдских боевиков, которые несут ответственность за теракт в Стамбуле, унесший жизни шести человек. Сирийские курды сообщили о гибели 30 человек из-за вчерашних обстрелов.

Еще по теме
Украина окончательно рассорила Францию и Германию
Судьба президента: «многовекторный» Токаев
Володин заявил о необходимости трибунала над Зеленским
Эрдоган назвал цену изоляции России
смотреть все
Политика #Мир #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Два участника остались в команде Малафеева на шоу «Звезды в Африке 3»
Российская армия стала применять в ходе СВО аналог HIMARS
ЧМ по футболу в Катаре: где смотреть
Россия полностью избавится от доллара
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Nik3316

он слишком много знает, его хозяева сами "сакральной жертвой" сделают...

MuCbE

Погодите, а как так получилось? Что со светом то? Кто мог такое сделать? По словам правительства и желтухи...

Albor

Когда это синоптики могли предсказать дальше недели? Только угадать если

MuCbE

Да это и так понятно, Украина даже со всей поддержкой НАТО не вывезет