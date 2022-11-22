Эрдоган «подменил» Россию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел военную операцию в Сирии, заменив там Россию, которая «забыла» об обязательствах в этой стране.

Эрдоган отметил, что несмотря неоднократные предупреждения России, на которой лежит ответственность за очистку от террористов северного Ирака и Сирии в соответствии с Сочинским соглашением 2019 года, «Москва не выполнила и отказывается выполнять свой долг».

«Как Турция, мы заявили, что не будем молчать против терроризма и что мы примем меры, если они этого не сделают. Так, мы нанесли удары и ликвидировали 12 гнезд террористов в Кобани»,— цитирует Daily SabahЭрдогана.

Турция продолжит наносить удары по позициям курдских формирований как с воздуха, так и с земли, добавил Эрдоган.

Более 50 истребителей F-16 ВВС Турции атаковали позиции формирований «Сил народной самообороны» и Рабочей партии Курдистана в Сирии.

Целью начатой операции «Коготь-меч» Турция назвала уничтожение баз курдских боевиков, которые несут ответственность за теракт в Стамбуле, унесший жизни шести человек. Сирийские курды сообщили о гибели 30 человек из-за вчерашних обстрелов.