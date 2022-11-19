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Установлен рекорд стоимости имени в Telegram

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Yuri Samoilov

Никнейм @news для Telegram продали на аукционе за 994 тысячи TON — это эквивалентно 108 миллионам рублей. Это рекордная сумма для подобных аукционов.

Короткий никнейм купил пользователь, на счету которого находятся 20,9 миллиона TON. Он также купил другие уникальные короткие имена @pasta, @pizza, @discount, @insurance и ряд других, пишет RB.ru.

Аукционы по продаже никнеймов в Telegram проходят на платформе Fragment. Для покупки или продажи имени необходимо авторизоваться на площадке через телеграм-аккаунт и привязать к нему TON-кошелек.

До недавнего времени самым дорогим именем в Telegram был никнейм @auto, который купили за 900 тысяч TON.

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Топ комментариев

mosquito__2010

США это выгодно. Преступников в Киеве усадили во власть из США. США являются первопричиной всех бед.

pepelmetal

Нашим нужно не брать их в плен вообще!

MuCbE

Ты кажется все перепутал, чаще мозгом пользуйся, а не заменителем

mosquito__2010

Весь беспредел который творица на Украине результат гос. переворота 14 г. У власти находятся те кто не...