Установлен рекорд стоимости имени в Telegram

Никнейм @news для Telegram продали на аукционе за 994 тысячи TON — это эквивалентно 108 миллионам рублей. Это рекордная сумма для подобных аукционов.

Короткий никнейм купил пользователь, на счету которого находятся 20,9 миллиона TON. Он также купил другие уникальные короткие имена @pasta, @pizza, @discount, @insurance и ряд других, пишет RB.ru.

Аукционы по продаже никнеймов в Telegram проходят на платформе Fragment. Для покупки или продажи имени необходимо авторизоваться на площадке через телеграм-аккаунт и привязать к нему TON-кошелек.

До недавнего времени самым дорогим именем в Telegram был никнейм @auto, который купили за 900 тысяч TON.