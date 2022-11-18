Чемпионат мира по футболу в 2018 году привлек к экранам около 80% населения России. Болельщики не пропустят и ЧМ в Катаре. Все игры на эксклюзивной основе покажет «Матч ТВ» на своих ресурсах.

Учитывая, что ведущие футбольные лиги сейчас не транслируют матчи в России, были опасения, что и чемпионат мира в Катаре пройдет мимо. Но ФИФА, в отличие от федераций футбола отдельных стран, не стала ограничивать продажу телевизионных прав.

Изначально рассматривался вариант, что ЧМ по футболу покажут на трех каналах: Первом, «России-1» и «Матч ТВ». Но владелец «Матча», «Газпром-Медиа Холдинг», давно хотел показать крупное спортивное событие только на своих ресурсах и полностью выложил всю сумму за права. А составила она 39 миллионов долларов.

Как «Матч ТВ» будет показывать ЧМ-2022

Руководители канала обещают — все матчи турнира можно будет посмотреть совершенно бесплатно. Но здесь стоит выделить несколько нюансов.

Во-первых, некоторые матчи третьего тура группового этапа пересекаются по времени. Поэтому показать все игры в прямой трансляции на федеральном «Матч ТВ» не выйдет. Эти встречи покажет другой канал — «Матч! Страна».

Канал спутниковый, поэтому бесплатно он доступен или в пакете каналов разных провайдеров, или в каком-либо сервисе (например, Okko). Также канал можно посмотреть бесплатно на сайте «Матч ТВ».

Во-вторых, одновременно с ЧМ будет идти Кубок России по футболу. По контракту, «Матч ТВ» обязан обеспечить трансляцию некоторых игр КР на общедоступном канале. Эту ситуацию прокомментировал один из руководителей канала, сказав, что нюанс уже обговорен с Российским футбольным союзом.

Все матчи Кубка России, которые совпадут с ЧМ, покажут на альтернативных каналах субхолдинга. Исключением станет матч «Зенит» — «Спартак», ради которого игра между Бельгией и Марокко «уедет» на «Матч! Страну».

В итоге на федеральном «Матче» покажут 55 игр турнира, а девять уйдет на «Матч! Страну». На общедоступных каналах трансляция игр чемпионата мира будет начинаться за 15 минут до стартового свистка.

Что еще будет на канале во время ЧМ

Между играми в программе «Все на футбол» ожидается разбор прошедших и будущих встреч от экспертов и аналитиков. Также на время турнира в сетке «Матча» появится новая программа — «Оазис футбола». На месте остается и «Все на матч» с обзором последних спортивных новостей.

В качестве платной альтернативы посмотреть ЧМ можно будет на каналах «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». На них покажут самые интересные матчи турнира и студийные передачи. Трансляции игр будут начинаться за час до их старта.

Ставки на турнир можно сделать на сайте Legalbet. Там же представлен перспективный прогноз на ЧМ по футболу 2022.