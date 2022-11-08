Ребенок погиб в Новосибирской области в ДТП с автобусом

Опрокидывание автобуса на трассе в Татарском районе Новосибирской области привело к гибели ребенка, еще семь человек пострадали.

С переломами и ушибами различной степени тяжести пострадавших доставили в больницу, сообщается на сайте администрации Татарского района. Погибший ребенок — семилетняя девочка.

Инцидент произошел на 14-ом километре автодороги Татарск — Козловка. Всего в салоне рейсового автобуса находились 11 человек, транспортное средство следовало в село Увальское.

Предположительно, причиной ДТП стала ошибка водителя, которые не сбросил скорость на обледеневшем участке дороги. В результате автобус сначала съехал в кювет, а затем опрокинулся.

Татарской межрайонной прокуратурой в отношении перевозчика проводится проверка соблюдения законодательства о дорожной безопасности. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.