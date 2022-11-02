Украина вооружится американским «Вампиром»

США намерены в середине будущего года предоставить Украине системы Vampire производства компании L3Harris, которые могут быть использованы против беспилотников.

Заключение соответствующего контракта ожидается в течение следующих нескольких месяцев, сообщил журналистам официальный представитель Пентагона Пат Райдер.

Поставки планируется осуществлять в рамках инициативы по содействию безопасности Украины, что предполагает заключение соответствующих контрактов с производителями.

Vampire представляет собой установку для запуска ракет с лазерным наведением, причем установка управляется одним человеком, ее можно легко закрепить на кузове гражданского грузового автомобиля.

При этом такие ракеты «Вампира» универсальны — их можно использовать против наземных и воздушных целей, включая беспилотники.