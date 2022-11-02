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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украина вооружится американским «Вампиром»

Источник:
Defense News
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Фото: © SpaceX

США намерены в середине будущего года предоставить Украине системы Vampire производства компании L3Harris, которые могут быть использованы против беспилотников.

Заключение соответствующего контракта ожидается в течение следующих нескольких месяцев, сообщил журналистам официальный представитель Пентагона Пат Райдер.

Поставки планируется осуществлять в рамках инициативы по содействию безопасности Украины, что предполагает заключение соответствующих контрактов с производителями.

Vampire представляет собой установку для запуска ракет с лазерным наведением, причем установка управляется одним человеком, ее можно легко закрепить на кузове гражданского грузового автомобиля.

При этом такие ракеты «Вампира» универсальны — их можно использовать против наземных и воздушных целей, включая беспилотники.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Не красиво конечно США поступают. Столько украинцев угробили, оказывается всё зазря. Даже товарообороты...

GammiPluh

Другими словами денег на СВО у нас хватит, оружие производим, солдаты мотивированы, население поддерживает......

mosquito__2010

Операторам тоже вилы. Прозападная Украина на полном подсосе уже захлебывается решениями из США. "Америка...

gena415

" опять обманули несчастных украинцев".а почему украинцы несчастны? они же за гегемона умирают , с улыбкой...