Джаред Падалеки отправится в прошлое

Звезда «Сверхъестественного» и исполнитель главной роли в сериале «Уокер» Джаред Падалеки заявил, что появится в приквеле шоу, действие в котором происходит в начале 1800-х годов.

Падалеки играет техасского рейнджера Корделла Уокера в основном шоу. Несмотря на то, что два сериала очень сильно разнесены по времени, актер не исключает идею своего рода кроссовера. В конце концов, говорит Падалеки, Мэтт Барр перешел от роли Хойта Роулинза в «Уокере» к роли своего предка Хойта Роулинза в «Независимости».

«Это то, о чем мы говорили и думали с первого дня концепции «Независимости Уокера». Будь то воспоминание об Уокере или ретроспектива о Независимости Уокера, они могут соответствующе одеть меня, чтобы позволить мне существовать в Независимости не как Корделл Уокер. Я вижу множество забавных способов как бы интегрировать два этих шоу и добавить в них пасхалок», — сказал Падалеки в интервью TVLine.

При этом не стоит забывать, что «Уокера» снимают в Остине, штат Техас, а «Независимость» – в Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Поэтому с организацией кроссовера могут возникнуть некоторые проблемы.

«Я не могу позволить, чтобы «Независимость» состоялась без моего появления на экране в Техасе 19 века в любом виде, форме и обличии», — заключает со смехом Падалеки.

«Уокер» — это ремейк сериала «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски» о жизни и работе техасского рейнджера Корделла Уокера. «Уокер: Независимость» — предыстория, продюсером этого шоу, события в котором происходят более чем за 200 лет до основной истории, выступил Джаред Падалеки.

Главная героиня — жительница Бостона Эбби Уокер, которая решает отомстить за мужа, жестоко убитого у неё на глазах. Эбби знакомится с авантюристом Хойтом Роулинзом, уезжает с ним в Техас и там переживает множество приключений.