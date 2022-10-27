Рунет проверили на автономность

Российский сегмент интернета сможет работать автономно в случае его отключения от общей сети, заявил директор центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Главного радиочастотного центра Сергей Хуторцев

По его словам, такой результат показали недавние учения, проведенные в августе. В этом году был расширен список их участников — в частности, к учениям привлекались ключевые владельцы интернет-ресурсов.

Специалист подчеркнул, что остается задача обеспечить пользователей российскими сертификатами для ключей шифрования, а российские ресурсы сделать независимыми от зарубежного программного обеспечения и программных библиотек.

Согласно законам, за координацию обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования Рунета отмечает Роскомнадзор. В случае возникновения угроз ведомство сможет осуществлять централизованное управление сетью связи общего пользования.