Роскомнадзор анонсировал создание публичного портала для противодействия DDoS-атакам, приема жалоб от интернет-пользователей на сервисы и изучать географию проблем.

Директор Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) ФГУП «ГРЧЦ» Сергей Хуторцев на XXI Форуме «Спектр — 2022» рассказал о кратном увеличении атак на отечественную инфраструктуру и возможностях им противодействовать.

Он отметил, что усиление атак на сетевую инфраструктуру привело к высоким нагрузкам на операторов связи и службы информационной безопасности, выросло количество случаев телефонного мошенничества из колл-центров, расположенных в недружественных странах.

Хуторцев анонсировал запуск публичного портала, позволяющего любому пользователю пожаловаться на работу различных сервисов, просмотреть информацию и географию сбоев, подобно сервису Downdetector, а операторы связи смогут отслеживать аномалии трафика и своевременно реагировать на DDoS-атаки.

«В ближайшее время запустим портал, который будет предоставлять услуги по просмотру маршрутизации для операторов связи, для технических специалистов. Также портал будет предоставлять услуги, аналогичные сервису Downdetector, когда люди могут зайти туда и пожаловаться на качество связи, на доступность информационных ресурсов», — сообщил Хуторцев.

Сайты поломались: что такое DDoSатака

DDoS-атака — методика перегрузки сети с помощью большого количества запросов к серверу. Такое воздействие блокирует работу оборудования и способно обнажить дыры в безопасности.