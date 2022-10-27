НАВЕРХ
Хайтек
#IT-бизнес #Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Сервис противодействия DDoS‑атакам и мошенникам появится в России

Источник:
Sibnet.ru
120 0
ошибка 404
Фото: © Erik Mclean / Unsplash License

Роскомнадзор анонсировал создание публичного портала для противодействия DDoS-атакам, приема жалоб от интернет-пользователей на сервисы и изучать географию проблем.

Директор Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) ФГУП «ГРЧЦ» Сергей Хуторцев на XXI Форуме «Спектр — 2022» рассказал о кратном увеличении атак на отечественную инфраструктуру и возможностях им противодействовать.

Он отметил, что усиление атак на сетевую инфраструктуру привело к высоким нагрузкам на операторов связи и службы информационной безопасности, выросло количество случаев телефонного мошенничества из колл-центров, расположенных в недружественных странах.

Хуторцев анонсировал запуск публичного портала, позволяющего любому пользователю пожаловаться на работу различных сервисов, просмотреть информацию и географию сбоев, подобно сервису Downdetector, а операторы связи смогут отслеживать аномалии трафика и своевременно реагировать на DDoS-атаки.

«В ближайшее время запустим портал, который будет предоставлять услуги по просмотру маршрутизации для операторов связи, для технических специалистов. Также портал будет предоставлять услуги, аналогичные сервису Downdetector, когда люди могут зайти туда и пожаловаться на качество связи, на доступность информационных ресурсов», — сообщил Хуторцев.

Сайты поломались: что такое DDoSатака

DDoS-атака — методика перегрузки сети с помощью большого количества запросов к серверу. Такое воздействие блокирует работу оборудования и способно обнажить дыры в безопасности.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Рунет проверили на автономность
Зачем нужен внешний IP‑адрес
Starlink выпустит плоскую тарелку для автомобилей
Сбербанк подвергся крупнейшей в истории DDoS-атаке
смотреть все
Хайтек #Интернет
Как сделать
Как форматировать текст в Telegram на iOS 16 с помощью спецсимволов
15.09.22, 11:27
3152
0
Как освободить место на диске средствами Windows 10
Часто рекомендуют удалить ненужное и воспользоваться специальным софтом для оптимизации, но что делать, если на ПК нет неиспользуемых программ, а новые устанавливать некуда?
06.09.22, 00:21
7415
2
Как ускорить Windows с помощью обычной флешки
Простой и доступный способ ускорения компьютера с помощью USB-накопителя
09.07.22, 22:17
13228
3
Как отключить уведомления в браузере Google Chrome
Как одной настройкой отключить насовсем или ограничить уведомления в Google Chrome
26.06.22, 22:15
11092
0
Как ускорить работу Chrome через диспетчер задач
Диспетчер задач в браузере, по аналогии с системным, позволяет посмотреть какие вкладки потребляют ресурсы, нагружают компьютер и отключить ненужные
20.06.22, 00:05
10036
2
Как выбрать
HDD, SSD, SSHD: какой жесткий диск выбрать?
20.10.22, 16:17
2556
6
Чем защитить экран смартфона
Защитить экран нужно от царапин и ударов. Для этого есть несколько способов дополнить базовое покрытие дисплея
19.09.22, 20:31
3458
0
Какие смартфоны стоит купить в августе
Год уже порадовал большим количеством новинок, большинство из них уже доступны к покупке в магазинах или на AliExpress
09.08.22, 12:51
8890
6
Chrome, Firefox или что‑то еще: какой браузер выбрать?
Сравнение производительности и характеристик браузеров Chrome, Firefox, Edge и Vivaldi
28.06.22, 13:57
16349
0
Какой смартфон делает лучшие фотографии
На какие параметры камеры обратить внимание перед покупкой смартфона для фотографирования
02.06.22, 14:51
14988
2
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Нумеролог увидела нового президента России в 2024 году
Астрономы зафиксировали нарушающую законы физики иллюзию
Сову разоблачили в шоу «Маска. Танцы»
Завершающий этап: что принесет осенний коридор затмений 2022 года?
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

syris

Ох она какая,российская оппозиция,борцы за свободу ,б.т))))

mosquito__2010

40 % уничтоженной энергетики Украины не согласны с вами. Дайте только повод. Но повод должен быть по...

MaximKS

новость не читал, но поддерживаю.

MuCbE

Наверно так же как сейчас поют ДНРовцы, радуются, потому что и украинцы теперь по подвалам щемятся