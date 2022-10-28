Жуткий макияж для Хэллоуина: пять простых вариантов

Сделать макияж на Хэллоуин за 20 минут, не тратясь на специальный грим и лишнюю атрибутику, вполне возможно. Консилер, румяна, палетки, карандаши и помады есть в косметичке каждой девушки. Даже с таким набором легко создать пугающий образ.

Если вас внезапно пригласили на вечеринку в Хэллоуин или захотелось выложить фото в соцсети в честь праздника всех Святых, не нужно бегать по магазинам в поисках специального грима или масок.

В Сети есть много красивых вариантов макияжа в стиле ведьмы, зомби, клоуна и других страшилок. Но непрофессиональной рукой делать такой макияж сложно. Показываем, как неподготовленному человеку быстро и просто создать пугающий образ на Хэллоуин.

Ведьма

Для создания макияжа ведьмы понадобится тональный крем, стик для контурирования, тени коричневого или бордового цвета, помада в цвет теней, подводка, тушь, карандаш для бровей, белый карандаш для глаз. При отсутствии нужных цветовых оттенков можно заменить их другими, по вашему желанию.

Фото: © Sibnet.ru

После нанесения основного тона нужно высветлить часть лица ниже лба, а на лоб и верхние веки равномерным слоем нанести тени. Этими же тенями следует подчеркнуть нижние веки, а внешние уголки глаз сделать более темными, наложив на них более плотный слой теней. Брови нужно обвести карандашом, создавая широкую форму с изломом.

Влажной ватной палочкой потребуется нарисовать на лбу перевернутую луну и выбелить карандашом для глаз. Останется нарисовать стрелки и накрасить ресницы. Губы стоит красить, немного выступая за их естественный контур, придавая им желаемую форму.

Страшила

Создавая макияж Страшилы, понадобится всего лишь тональный крем, коричневый контуринг и черный карандаш.

После нанесения тона делаем на лице коричневые пятна в области лба (справа и слева), на скулах, нижних веках и подбородке. На носу рисуем круг.

Фото: © Sibnet.ru

Черным карандашом наносим «шов» на лбу (смотрим фото). Также рисуем нижние ресницы и имитируем зашитый рот. На линии подбородка рисуем черную линию и растушевываем, а коричневый круг на носу превращаем в заплатку.

Человек со шрамом

Образ Человека со шрамом содержит элементы грима. Чтобы сделать объемный шрам, потребуется бумажная салфетка и клей ПВА. Из плотной салфетки нужно создать неровный треугольник, поэтому лучше вырвать его руками, а не ножницами. Основание треугольника прикладываем к глазу, а острый угол должен оказаться у уголка губ. Кистью, смоченной воде, приклеиваем салфетку.

От основания пальцами или обратной стороной кисточки разрываем треугольник, разводя его немного в стороны. Затем кисточкой наносим клей ПВА только на образовавшуюся текстуру из салфетки и ждем, когда он подсохнет.

Маскировать объемный шрам можно тональным кремом или консилером. Также на все лицо наносим тон, соответствующий покрытию шрама. Центр треугольника заполняем темно-красным цветом, например, жидкой помадой. При отсутствии подходящих по цвету косметических средств можно использовать гуашь, краску или купить искусственную кровь. Уголок губы, в который упирается угол шрама, надо тоже сделать кровавым.

Для эффектности образа можно сделать классический макияж глаз, накрасив ресницы, а также подчеркнуть брови.

Зомби

Для образа зомби нужно выбелить лицо. Основой может послужить белый контуринг, пудра или тени. Если в косметичке нет ничего из перечисленного, белый тон можно создать с помощью мела: растолочь его в муку и смешать с любым кремом для лица.

Фото: © Sibnet.ru

Создав белый тон, переходим к глазам. Их нужно обвести по контуру черным карандашом или тенями и растушевать. Увеличить круги под глазами можно коричневыми или красноватыми тенями, также растушевав их вокруг глаз.

Губы по контуру красим красной помадой, а выше контура обводим черным карандашом. От одного уголка губ этой же помадой делаем кровоподтек, немного растушевывая и придавая легкую небрежность.

Клоун

Макияж клоуна требует минимального набора косметики — черный карандаш, черные тени, тушь и кисточка для растушевки.

После нанесения тона кисточкой необходимо сделать разметку вокруг глаз черными тенями или карандашом. Затем полностью закрасить его тенями, как можно плотнее, не оставляя просветов. Пространство между ресницами можно прокрасить карандашом. Таким же образом рисуем широкую улыбку — сначала контур, затем закрасить.

Фото: © Sibnet.ru

В данном варианте красить ресницы тушью не обязательно, но вполне допустимо. Также можно нарисовать стрелки, немного выступающие за пределы круга. Для завершения макияжа кисточкой нужно сделать образные подтеки.

Чтобы в этом варианте макияжа не потерялись брови, пространство между контуром черного круга и бровью следует прокрасить хайлайтером и растушевать. Пугающий эффект гарантирован.