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Starlink выпустит плоскую тарелку для автомобилей

Источник:
Sibnet.ru
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Starlink для RV
Фото: © SpaceX

SpaceX объявила о выпуске Starlink RV — услуги спутникового интернета, предназначенного для движущихся транспортных средств. Для подключения потребуется приобрести новый пакет оборудования.

Набор оборудования для подключения к интернету на ходу стоит 2500 долларов. Специальную плоскую антенну можно устанавливать не только на крыше, но и на земле, например, во время остановок. Ежемесячный платеж составляет 135 долларов.

Высокая цена может быть оправдана прочностью оборудования. На сайте Starlink сообщается, что оно предназначено для постоянной установки на автомобиль. То есть способно выдержать тряску, перепады температур и осадки. 

Энтузиасты пробовали использовать обычную тарелку Starlink в автомобилях, но в большинстве штатов это запрещено из-за создания помехи при обзоре, а SpaceX до недавнего времени не имела соответствующей лицензии на установку терминалов на движущиеся транспортные средства. При этом нормальное соединение наблюдалось только во время стоянки.

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mosquito__2010

США нужно не синяки ставить. США нужно судить военным трибуналом за все их преступления, в том числе...

d6w58vnowu

то есть 8 месяцев назад этого не нужно было делать?🤔» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «варежки, носки,...

Отшельник66

К сожалению, США проще уничтожить, чем осудить. Они не признАют никакой суд, кроме своего.

Отшельник66

Господин теоретик-интеллектуал, ваши подковырки весьма примитивны.