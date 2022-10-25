Байден заблудился в саду у Белого дома

Американский президент Джо Байден заблудился в собственном саду у Белого дома после церемонии посадки деревьев.
На опубликованных кадрах видно, что Байден после церемонии смущенно останавливается и спрашивает у своей охраны: «куда мы идем?». Британская газета Daily Mail пишет, что глава Белого дома, вероятно, просто «свернул не туда».
Сотрудники охраны отвечают президенту, что он может идти куда угодно. Тем не менее, они направляют Байдена к жене, которая отводит его к Белому дому.
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