Новым премьером Британии впервые стал индус

Новым премьер-министром Великобритании станет бывший министр финансов Риши Сунак, который возглавил Консервативную партию страны.

Лидер палаты общин Пенни Мордонт ранее сняла свою кандидатуру, не набрав необходимых ста голосов членов парламента от консерваторов. Таким образом, Сунак стал единственным кандидатом на пост премьер-министра Британии.

Комитет Консервативной партии постановил, что в том случае, если необходимые сто голосов набирает лишь один кандидат, то он автоматически станет лидером партии и главой правительства Соединенного Королевства.

42-летний Риши Сунак — этнический индиец. Он станет первым премьер-министром Великобритании индийского происхождения. Кроме этого, он будет самым молодым главой правительства с 1812 года.

Формально он вступит в должность во время встречи с монархом, который поручит Сунаку сформировать новое правительство. Ожидается, что король Карл III в ближайшее время прибудет для этого в Букингемский дворец.

Предыдущий премьер-министр Великобритании Лиз Трасс 20 октября приняла решение уйти в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Она провела на своем посту всего 45 дней, установив антирекорд.