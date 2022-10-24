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Нумеролог перечислила страшные даты конца 2022 года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Октябрь и ноябрь принесут неприятные сюрпризы, особенно будут опасны даты, связанные с числами 6 и 14, рассказала основатель школы нумерологии «Исходный код» Кристина Егиазарова.

По ее словам, числом этого года стала «шестерка». Например, это сумма 2022 года, а также 24 февраля, тоже в сумме дает число шесть. «Шестерка» — проверка на любовь, то есть при позитивном варианте это любовь, а при негативном — ненависть. Соответственно, те числа октября и ноября, что в сумме дают «шестерку» несут опасность. Например, 24 октября, 6 ноября.

«И 14 — это "аркан ангела" называется. Очень важные события в этом году с ним связаны. Например, 24.02.2022 года — в сумме 14. Дни, когда получается 14 число, они для нас важные, опасные, может происходить, что не ждали. 25 октября, например, в этот день еще и затмение», — сказала нумеролог в интервью Лауре Джугелии.

Эксперт добавила, что октябрь связан с границами — открытием и закрытием, поэтому чтобы все прошло позитивно, надо расширять границы и изучать новое, особенно духовное.

Ноябрь — месяц агрессии, а если в хорошем ключе, то благотворительности. Чтоб снизить накал агрессии в свой жизни, стоит в ноябре делать хорошие дела и помогать другим. Декабрь — месяц завершения, он будет тише, чем октябрь и ноябрь.

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Жизнь #Религия
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