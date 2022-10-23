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Социологи рассказали, что мешает россиянам искать работу

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Россиян от поиска работы активнее всего отвлекают домашние дела, усталость и мессенджеры, свидетельствуют данные исследования сервиса SuperJob

«Распределить свое время таким образом, чтобы от поиска работы их ничего не отвлекало, получается у четверых из десяти россиян. При этом 29% россиян признались, что от трудоустройства их отвлекают личные и домашние дела», — приводит РИА Новости результаты исследования.

Усталость и плохое самочувствие не дают искать работу 16% опрошенных. Мессенджеры и соцсети мешают 12% респондентов. В то же время личные качества: лень, безответственность и неуверенность — назвали главным препятствием 11% респондентов. А 8% опрошенных признались, что не понимают, как правильно искать работодателя.

Хобби и увлечения не дают сосредоточиться на трудоустройстве каждому двадцатому. По 4% респондентов признались, что от поиска работы их отвлекают телефонные звонки и хорошая погода. По 3% отвлекающими факторами назвали телевизор и друзей.

При этом, по данным исследования, женщинам чаще мужчин при поиске работы мешают личные проблемы, усталость и непонимание процесса. Мужчинам — компьютер, хобби и друзья.

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