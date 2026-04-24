Перечислены самые популярные у выпускников профессии

Инженерное дело и медицина стали самыми востребованными профессиями выпускников российских школ, свидетельствуют результаты опроса их родителей, проведенного сервисом SuperJob

Согласно опросу, 63% выпускников 11-х классов в этом году планируют поступать в вузы, а 11% — продолжить обучение в колледжах и училищах.

Среди родителей девятиклассников 56% сообщили, что их дети пойдут учиться в колледжи. Еще 29% респондентов заявили, что их ребенок пока не принял решение по поводу продолжения обучения. Среди 11-классников доля неопределившихся составляет 13%, приводит РБК результаты опроса.

Самыми востребованными направлениями в вузах стали инженерное дело и медицина (по 15%), IT (12%), а также профессии переводчика и лингвиста (11%), юриста и учителя (по 6%), PR-менеджера и экономиста (по 5%).



Среди поступающих в колледжи лидерами остаются IT-направления. 20% родителей заявили, что их дети будут осваивать профессию программиста или IT-специалиста, 15% — рабочие специальности, 14% — медицину, 10% — педагогику, по 7% — юриспруденцию и строительство.