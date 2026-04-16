Профсоюзы сочли четырехдневную рабочую неделю экономически опасной

Четырехдневную рабочую неделю пока невозможно ввести в России, сообщила заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), ректор Академии труда и социальных отношений Нина Кузьмина.

«Четырехдневная рабочая неделя — это не ближайшая перспектива для России. Ее массовое введение в текущих условиях невозможно (хотя возможны локальные эксперименты) и было бы экономически опасно», — сказал ТАСС Кузьминова.

Ранее она высказалась и против шестидневной рабочей недели. С такой инициативой ранее выступил бизнесмен Олег Дерипаска.

«Увеличение количества часов не ведет к пропорциональному росту эффективности. При такой нагрузке неизбежно страдает качество выполняемой работы», — сказала Кузьмина.

Она добавила, что шестидневная рабочая неделя не приведет к росту выручки, но вызовет дополнительные расходы на оплату труда.